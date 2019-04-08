

الرياض 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

عقد فريق العمل الخاص بإعداد الخطط التشغيلية للخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة للأعوام (2019-2023)،اليوم اجتماعاً بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض .

وتم خلال الاجتماع إعداد الخطط التشغيلية للجنة إدارة المواد الكيميائية والنفايات، ولجنة جودة ا لهواء، ولجنة البيئة البحرية، ولجنة الاستدامة البيئية ولجنة التنسيق الخليجي في المواقف المتعلقة بالاتفاقيات الإقليمية والدولية البيئة والشراكات الدولية الاستراتيجية، إضافة إلى اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس التعاون المعتمدة من الدورة الثانية والعشرون (مسقط، 2001) للمجلس الأعلى.

وسيتم عرض نتائج هذا الاجتماع على الاجتماع القادم للوزراء والوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس المزمع عقدهما في سلطنة عمان خلال هذا العام.

// انتهى //

12:58ت م

0076





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فريق عمل إعداد الخطط التشغيلية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون يعقد اجتماعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.