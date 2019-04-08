انت الان تتابع تفاصيل خبر الإمارات تردُّ على تهديدات السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 8 أبريل 2019 01:02 مساءً - ردَّت الإمارات، اليوم الاثنين، لأول مرة، على التهديدات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية قبل أيام، بشأن العملة المستخدمة في تجارة النفط.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن استخدام الدولار الأمريكي كـ"عملة لتجارة النفط الرئيسة"، أمر لا يمكن تغييره بين "عشية وضحاها"، وفقاً لوكالة "رويترز".

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وعندما سُئل المسؤول الإماراتي عن إمكانية تحوُّل أعضاء "أوبك" عن تجارة النفط بالدولار، قال: "التجارة بالدولار الأمريكي ليست شيئاً تُغيره بين عشية وضحاها... دعونا لا نقفز إلى واحدة من تلك الأفكار".

وتهدد السعودية ببيع نفطها بعملات غير الدولار، إذا سنَّت واشنطن قانوناً يضع أعضاء "أوبك" تحت طائلة دعاوى مكافحة الاحتكار الأمريكية، حسب ما قالته ثلاثة مصادر مطلعة على سياسة الطاقة السعودية الأسبوع الماضي.

وتسعى بعض الجهات في الولايات المتحدة إلى تحريك تشريع يُعرف باسم "نوبك"، يجعل الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، وهو تشريع ظل مجمَّداً فترة طويلة، إذ لمَّح رؤساء أمريكان سابقون إلى أنهم سيعترضون على أي تحرك لتحويله إلى قانون.