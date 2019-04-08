السعودية | مساعدات مستمرة من مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مساعدات مستمرة من مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:57 مساءً, 8 أبريل 2019 م المناطق - الرياض قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتوزيع 500 سلة غذائية، تزن 37 طنًا، في مديرية صيرة بمحافظة عدن، يستفيد منها 3,000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

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