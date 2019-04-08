شكرا لقرائتكم خبر عن التخصصات الصحية تؤهل أطباء الأسنان للاستثمار الخاص والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد بن سعد القثامي، أن هذه المبادرة تحقق استراتيجية الهيئة في تأهيل أصحاب المهن الصحية للعمل في السوق الصحي السعودي حسب القواعد الأساسية للإدارة والخبرات العالمية بما يتلاءم مع المتطلبات الحكومية في هذا المجال.
وأضاف القثامي أن هذا البرنامج يستهدف بالدرجة الأولى أطباء الاسنان وبالأخص حديثي التخرج حيث يسعى البرنامج إلى خلق مفهوم تأسيس عيادات طب الأسنان لديهم والاستفادة من فرص العمل والاستثمار في السوق الصحي السعودي حسب أساسيات الإدارة والخبرات المحلية والدولة، حيث سيتمكن الأطباء المشاركين في البرنامج من تجهيز خطة عمل لعيادة اسنان في القطاع الخاص ومعرفة كل المستجدات لمتطلبات إدارة التراخيص بوازرة الصحة إضافة إلى مناقشة فرص الدعم المتاحة من الجهات ذات العلاقة للاستثمار في هذا المجال وكيفية الاستفادة منها.
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