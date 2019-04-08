شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان ينفذ رحلة تأهيلية لـ 27 طفلا جندهم الحوثي والان نبدء بالتفاصيل
وعبر الأطفال المستهدفون عن سعادتهم بالرحلة التي ساعدتهم في كسر حاجز الخوف وإعادة تأهيلهم النفسي والاجتماعي وعودتهم إلى حياة الطفولة بعد أن تأثروا بالتجنيد القسري من قبل جماعة الحوثي المتمردة. يذكر أن المركز ينفذ المرحلتين التاسعة والعاشرة من المشروع تستهدفان إعادة تأهيل 80 طفلا مجندا من عدة محافظات يمنية، ضمن خطته التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني.
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