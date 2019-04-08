شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان ينفذ رحلة تأهيلية لـ 27 طفلا جندهم الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس رحلة ترفيهية لـ27 طفلا من الأطفال اليمنيين المجندين المعاد تأهيلهم إلى حديقة مأرب العامة، ضمن الدورة الثانية من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية الإرهابية وزجت بهم في الصراع المسلح.

وعبر الأطفال المستهدفون عن سعادتهم بالرحلة التي ساعدتهم في كسر حاجز الخوف وإعادة تأهيلهم النفسي والاجتماعي وعودتهم إلى حياة الطفولة بعد أن تأثروا بالتجنيد القسري من قبل جماعة الحوثي المتمردة. يذكر أن المركز ينفذ المرحلتين التاسعة والعاشرة من المشروع تستهدفان إعادة تأهيل 80 طفلا مجندا من عدة محافظات يمنية، ضمن خطته التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني.