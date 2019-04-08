الان تتابع إيداع 2.11 مليار ريال معاشات وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، إن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت 2,011,721,989 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت1,382,528,371 ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191,384,508 ريالاً.

بينما تم صرف 101,409,110 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 336,400,000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.