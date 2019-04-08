“بيكاسو الصغير”.. معرض فني لمدارس المناهج بالرياض

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أقامت مدارس المناهج بالرياض، معرضا فنيا، بعنوان “حكاية رسمة.. المعرض الأول لبيكاسو الصغير” لمخرجات طالبات المدارس، وهو فكرة ومبادره وفاء زايد العتيبي، معلمة من مكتب تعليم وسط ومدرب معتمد في الفنون والحرف، وهي والدة الطالبة سدن العتيبي.

وقدمت المبادرة ضمن سلسله الأنشطة، تحت مسمى برنامج “أمي” مبادره لطالبات الصف الثاني ابتدائي (ج)، لعرض لوحات الطالبات التي رسمت خلال الورشة التي أعدتها العتيبي ضمن سلسلة أنشطة مدارس المناهج للفصل الدراسي الثاني.

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من جانبها، ذكرت وفاء العتيبي أن في مثل هذه الورش والمبادرات يتعاظم دور وتبادل الخبرات، ممثلا في التعاون بين البيت والمدرسة، بهدف توفير تعليم متميز يسهم في إعداد اجيال من العلماء والمفكرين والمبدعين الذين يملكون مفاتيح التطور والتقدم والقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار اضافة إلى القدرة على الابتكار والإبداع.

موضحة أن الهدف العام للمبادرة هو إتاحة الفرصة أمام الطالبة لتكتشف بنفسها مسيرة تطور الفن في مختلف الحضارات والثقافات في الفن حول العام، كما أن من الأهداف الفرعية للمبادرة زيادة الوعي الفني للطالبات والتعرف على المدارس الفنية وروادها، وكذلك التغذية البصرية للطالبات في المرحلة الابتدائية بكل مراحلها.