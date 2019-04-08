افتتاح ملتقى الانتماء واللحمة الوطنية بجدة الأربعاء المقبل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وبحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حفل افتتاح ملتقى (الانتماء واللحمة الوطنية) الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة صباح الأربعاء القادم في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبد العزيز في جدة.

ويهدف الملتقى إلى تحقيق أهداف منها: المشاركة في تحصين شرائح المجتمع من الانحرافات الفكرية ومعالجتها، وتعزيز المسؤولية بين الأفراد في المحافظة على أمن الوطن واستقراره، وتعميق الولاء والانتماء لهذه البلاد وولاة أمرها، وبيان حقوق العلماء وأهمية الرجوع إليهم والتلقي عنهم، والمشاركة في ترسيخ الفكر الوسطي بين أفراد المجتمع.

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وتتضمن فعاليات الملتقى الذي يستمر عدة أيام دورات تدريبية، إضافة إلى معرض مصاحب، وإقامة محاضرات علمية لمتخصصين في موضوعات تدعو إلى الحفاظ على الجماعة والتحذير من التحزب، والتوعية بأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الأمن.

ويسعى برنامج اللحمة الوطنية لتحقيق زيادة ملموسة في إثراء البرامج التوعوية من خلال إقامة الدورات التدريبية ذات القيمة المعرفية الداعمة للوسطية وبناء اللحمة الوطنية.

يذكر أن الرئاسة العامة أطلقت مبادرات متنوعة لتعزيز الأمن الفكري، ودشنت فعالياتها في مختلف مناطق المملكة في سبيل المساهمة في تعزيز مناعة المجتمع الفكرية وتحصين أفراده من المهددات الفكرية.