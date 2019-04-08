شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» : ارتفاع طلبات تحديث الصكوك العقارية 76% والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع ملحوظ في طلبات التحديث للصكوك العقارية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، بنسبة قدرت بـ 76% منذ إطلاق الخدمة قبل نحو 4 أشهر، مقارنة بإجمالي الطلبات لعام 1439هـ البالغة أكثر من 30 ألف طلب تحديث، بحسب إحصائيات الوزارة.

وتبين الأرقام الصادرة أن متوسط عمليات تحديث الصكوك المكتملة سنوياً يبلغ أكثر من 23 ألفاً عملية، لكتابات العدل في المدن الرئيسية الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، ومن المتوقع أن تصل طلبات تحديث الصكوك المكتملة بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 46 ألفاً طلب.

وعدّت الوزارة هذا الارتفاع، بالقفزة النوعية في عدد طلبات التحديث للصكوك المقدمة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه في السابق كانت الخدمة تقدم بشكل يدوي، من خلال حضور المستفيد لكتابة العدل لتقديم الطلب وتسليم مختلف الأوراق ثم الحضور لاحقاً لاستلام الصك المحدّث.