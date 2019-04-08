شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» : ارتفاع طلبات تحديث الصكوك العقارية 76% والان نبدء بالتفاصيل
وتبين الأرقام الصادرة أن متوسط عمليات تحديث الصكوك المكتملة سنوياً يبلغ أكثر من 23 ألفاً عملية، لكتابات العدل في المدن الرئيسية الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، ومن المتوقع أن تصل طلبات تحديث الصكوك المكتملة بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 46 ألفاً طلب.
وعدّت الوزارة هذا الارتفاع، بالقفزة النوعية في عدد طلبات التحديث للصكوك المقدمة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه في السابق كانت الخدمة تقدم بشكل يدوي، من خلال حضور المستفيد لكتابة العدل لتقديم الطلب وتسليم مختلف الأوراق ثم الحضور لاحقاً لاستلام الصك المحدّث.
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