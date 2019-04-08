شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يبحث الخطط المستقبلية لجامعة الإمام والان نبدء بالتفاصيل
وتمنى سموه التوفيق للدكتور العامري فيما كلف به.
وجرى بحث الخطط المستقبلية والروئ التعليمية للجامعة وسبل تطوير وتعزيز الإمكانات الأكاديمية.
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