شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يبحث الخطط المستقبلية لجامعة الإمام والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم أمس، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. أحمد بن سالم العامري، وذلك عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه مديرا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمرتبة الممتازة. وتمنى سموه التوفيق للدكتور العامري فيما كلف به. وجرى بحث الخطط المستقبلية والروئ التعليمية للجامعة وسبل تطوير وتعزيز الإمكانات الأكاديمية.

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