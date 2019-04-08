شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تودع مليارَيْ ريال معاشات وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان لشهر شعبان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، إن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت 2.011.721.989 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.382.528.371 ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191.384.508 ريالات، بينما تم صرف 101.409.110 ريالات لسداد جزء من فواتير الكهرباء، إضافة إلى 336.400.000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.