شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي رسائل وزير التعليم للميدان التعليمي بمناسبة الاختبارات الدولية؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

جدد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ثقته بأركان العملية التعليمة (الطلاب والطالبات، المعلمون والمعلمات، قادة وقائدات المدارس، أولياء الأمور).

وأكد في ثمان رسائل تحفيزية للمجتمع التعليمي وأولياء الأمور بمناسبة اعتزام وزارة التعليم تفعيل مشاركتها في دراسة الاتجاهات الدولية في مادة العلوم والرياضيات (تيمس 2019 - TIMSS) الذي تنفذه المنظمة الدولية للتحصيل الدراسي «IEA» يومي 9 و10 أبريل الجاري، أهمية تشريف المملكة في هذه الاختبارات الدولية؛ وذلك لما تمثله نتائج تلك الاختبارات من مدخلات مهمة لتطوير التعليم في المملكة، وللإسهام في التنمية المستدامة للمجتمع السعودي، وتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030 والمتضمنة عدداً من المؤشرات الإستراتيجية لنتائج الاختبارات الدولية في مجال التعليم.

وقدم آل الشيخ في رسالته التحفيزية لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات المشاركين في هذه الاختبارات التهنئة لفوزهم بتمثيل الوطن خير تمثيل في مثل هذه الاختبارات الدولية، داعياً إياهم للاستفادة من هذه الفرصة الثمينة بما يعود على تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، مؤكداً قدرة الطلاب والطالبات في تلك المراحل على الإجابة عن جميع الأسئلة بدقة وبأفضل ما لديهم من قدرات، وذلك بعدم التردد في الاستفسار من معلميهم عن أي تساؤل يحتاجون إليه.

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وفي رسالته للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس، قدم وزير التعليم شكره وامتنانه لما يقوم به الجميع من مسؤوليات مشرفة، وقال: «لنكون جميعاً على موعد قادم يملؤه التفاؤل والإيجابية لعرض نتائج الدراسة وتحليلها بقدر كاف من الشفافية والوضوح لمراجعة سياسات التعليم، وما تقوم به من ممارسات، وما يتخذ من قرارات حول مناهجنا وطرائق التدريس والتقويم، بالشراكة مع الميدان التعليمي، والأخذ بعين الاعتبار بآرائه ومقترحاته».

وأشار الوزير آل الشيخ إلى أن هذه التنافسية الدولية تأتي امتداداً لما يبذله المعلم والمعلمة وقادة المدارس من جهود تعليمية وتربوية لإثراء الطلاب والطالبات بمختلف الأنشطة الصفية وغير الصفية، وأضاف: «إن أبناءكم وبناتكم المشاركين في هذه الدراسة يتطلعون لدعمكم وتلبية حاجاتهم التعليمية، والمعرفية، وتحفيز أقصى قدرة لديهم للإجابة عن أسئلة الاختبار بما يعكس الواقع الحقيقي لقدراتهم فأنعم بكم من معلمين ومعلمات داعمين ومحفزين».

كما وجه وزير التعليم رسائل شكر وتقدير لأولياء أمور الطلاب والطالبات على ما يبذلونه من جهود في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة بين البيت والمدرسة، منوهاً برغبة القيادة الرشيدة في أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وقال: «إن ما يسهم في تحقيق هذه الغاية تطوير التعليم السعودي بعدد من البرامج الوطنية والعالمية وذلك من خلال مشاركة أبنائكم وبناتكم دول العالم في الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات (TIMSS-2019)».

وجدد الوزير ثقته في جميع أولياء أمور الطلاب والطالبات المشاركين لمزيد من التواصل بين الأسرة والمدرسة لتحفيز طلاب وطالبات المملكة ودعمهم وتهيئتهم للمشاركة الفاعلة والأداء المميز في هذه الاختبارات وفق أفضل ما لديهم من قدرات.