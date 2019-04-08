شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تتلف 24 طن أسماك فاسدة داخل السوق المركزية في 6 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أتلفت إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة محافظة جدة خلال النصف الأول من العام الحالي 1440، 24.288 كيلوغراما من الأسماك الفاسدة، فيما صادرت 25140 كيلوغراما من الباعة الجائلين وجرى تسليمها للجمعيات الخيرية للاستفادة منها بعد تأكد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبين تقرير صادر عن الأمانة أن السوق المركزية استقبلت خلال الأشهر الستة الماضية 36.033 كيلوغراما من السمك البلدي و67.890 كيلوغراما من الأسماك المستوردة، فيما بلغت الجولات الرقابية على الأنشطة المختلفة داخل السوق 360 جولة وأسفرت عن تحرير 233 مخالفة، وشملت الزيارات التفتيشية وحدات عرض الأسماك وثلاجات الأسماك المجمدة، ومطعم وكافتيريات ومحلات بيع أدوات الصيد والثلج والخضار والفواكه، إضافة إلى محل تموينات ودكاك تحريج ومكاتب دلالين.

يذكر أن سوق السمك المركزية بجدة يعمل بها 54 دلالا ونحو 500 عامل، وتكثف أمانة جدة جهودها الرقابية على مدار الساعة خلال الفترتين الصباحية والمسائية عبر فريق عمل مختص من الأطباء البيطريين والمراقبين الصحيين، وينفذ جولات على محلات بيع الأسماك والمطاعم داخل السوق المركزية لمتابعة كل ما يتعلق بالصحة العامة وضبط ما يتم رصده من تجاوزات تتعلق بصحة وسلامة الغذاء.