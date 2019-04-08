جزائية جدة تبرئ مواطناً من الإساءة للمجتمع السعودي.. وتعتبر رأيه ضمن حرية التعبير

برأت المحكمة الجزائية في جدة مواطناً من تهمة الإساءة للمجتمع السعودي من خلال مقطع فيديو، لافتة إلى أن ما ذكره المواطن هو من قبيل النقد وحرية التعبير.

وتعود تفاصيل القضية، وفقاً لـ “عكاظ”، إلى دعوى قدمتها النيابة العامة ضد المواطن، اتهمته فيها بالإساءة إلى المجتمع السعودي، بعبارات غير لائقة، والتهكم على عدد من المسؤولين، بينهم مدير إحدى الجامعات، والإساءة وإلحاق الضرر والتشهير بأحد المواطنين.

وطالبت النيابة العامة بإدانة المواطن بجريمة التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية، ومعاقبته بالسجن عاماً وبغرامة قدرها 500 ألف ريال.

فيما أكدت المحكمة بعد سماعها لدفوعات المتهم واطلاعها على مقطع الفيديو محل الادعاء، أن المتهم وجه نقده إلى فئة معينة وأسلوب مخصص، وليس على وجه العموم للمجتمع السعودي، وهو من قبيل النقد وحرية التعبير، منوهة إلى أن إبداء الرأي يعدّ حقاً مكفولاً لكل شخص، ما لم يتجاوز في رأيه بالإساءة للآخرين.