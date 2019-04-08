، انطلاق المنتدى الاستثماري السعودي للاستزراع المائي في دبي ،

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انطلق الاثنين، في مدينة دبي بدولة الإمارات، المنتدى الاستثماري السعودي للاستزراع المائي تحت عنوان "استثمر في السعودية".
وذكر الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، الدكتور علي بن محمد الشيخي، أن المنتدى يُعتبر منصةً لتوطيد مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية لإطلاق مشاريع الاستزراع المائي ومصانع الأعلاف وتجهيز المنتجات السمكية؛ لافتًا إلى أنه يستهدف إدخال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الاستزراع المائي، إضافة لرفع الإنتاج إلى 100 ألف طن من مختلف الأنواع البحرية في العام 2020، و600 ألف طن في العام 2030م.
وذكر الدكتور "الشيخي" أنه سيتم خلال المنتدى تسويقُ الفرص بالحقائب الاستثمارية الجاهزة في مجال الاستزراع المائي، والتي تتجاوز 30 فرصة استثمارية تتنوع بين مشروعات استزراع الأسماك في الأقفاص العائمة، واستزراع الروبيان وصناعة أعلاف الأسماك، وتعبئة وتصنيع الأسماك والروبيان.
وأوضح أن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي أطلقها مؤخرًا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اشتملت على 5 مبادرات رائدة لتطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي، وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتغطية احتياجاتها من الأغذية البحرية، وتنمية المناطق الريفية الساحلية والمحافظة على الموارد الطبيعية؛ من خلال تخفيف الضغط عن المصايد.
وأضاف "الشيخي" أنه تم رصد ميزانية تبلغ نحو 1.3 مليار ريال سعودي لدعم البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية؛ من خلال الاستثمار في البنية التحتية والبحث والتطوير وحملات التسويق، وأنظمة الأمن الحيوي، ومراكز صحة وسلامة الأسماك"؛ مشيرًا إلى أن الاستزراع المائي يعتبر ضمن أكثر القطاعات جاذبية للاستثمارات؛ فهو من أسرع القطاعات نموًا في الوقت الحاضر بنسبة تصل إلى 6% سنويًّا. ومن المتوقع أن ينمو الاستهلاك المحلي بنسبة 8٪ سنويًّا حتى عام 2030. إضافة إلى أن المملكة تُعد مصدرًا مؤتمنًا لتصدير المأكولات البحرية إلى الاتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق آسيا، ولديها القدرة على زيادة الإنتاج وإشباع نهم سوق التصدير.
وتابع: تُعرف المملكة عالميًّا بالتزامها معايير الجودة المتماشية مع المعايير الدولية للأمن الحيوي؛ إذ تسعى لأن تكون كل الشركات العاملة في القطاع حاصلة على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي (BAP).
انطلاق المنتدى الاستثماري السعودي للاستزراع المائي في دبيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-08
انطلق الاثنين، في مدينة دبي بدولة الإمارات، المنتدى الاستثماري السعودي للاستزراع المائي تحت عنوان "استثمر في السعودية".
وذكر الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، الدكتور علي بن محمد الشيخي، أن المنتدى يُعتبر منصةً لتوطيد مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية لإطلاق مشاريع الاستزراع المائي ومصانع الأعلاف وتجهيز المنتجات السمكية؛ لافتًا إلى أنه يستهدف إدخال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الاستزراع المائي، إضافة لرفع الإنتاج إلى 100 ألف طن من مختلف الأنواع البحرية في العام 2020، و600 ألف طن في العام 2030م.
وذكر الدكتور "الشيخي" أنه سيتم خلال المنتدى تسويقُ الفرص بالحقائب الاستثمارية الجاهزة في مجال الاستزراع المائي، والتي تتجاوز 30 فرصة استثمارية تتنوع بين مشروعات استزراع الأسماك في الأقفاص العائمة، واستزراع الروبيان وصناعة أعلاف الأسماك، وتعبئة وتصنيع الأسماك والروبيان.
وأوضح أن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي أطلقها مؤخرًا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اشتملت على 5 مبادرات رائدة لتطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي، وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتغطية احتياجاتها من الأغذية البحرية، وتنمية المناطق الريفية الساحلية والمحافظة على الموارد الطبيعية؛ من خلال تخفيف الضغط عن المصايد.
وأضاف "الشيخي" أنه تم رصد ميزانية تبلغ نحو 1.3 مليار ريال سعودي لدعم البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية؛ من خلال الاستثمار في البنية التحتية والبحث والتطوير وحملات التسويق، وأنظمة الأمن الحيوي، ومراكز صحة وسلامة الأسماك"؛ مشيرًا إلى أن الاستزراع المائي يعتبر ضمن أكثر القطاعات جاذبية للاستثمارات؛ فهو من أسرع القطاعات نموًا في الوقت الحاضر بنسبة تصل إلى 6% سنويًّا. ومن المتوقع أن ينمو الاستهلاك المحلي بنسبة 8٪ سنويًّا حتى عام 2030. إضافة إلى أن المملكة تُعد مصدرًا مؤتمنًا لتصدير المأكولات البحرية إلى الاتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق آسيا، ولديها القدرة على زيادة الإنتاج وإشباع نهم سوق التصدير.
وتابع: تُعرف المملكة عالميًّا بالتزامها معايير الجودة المتماشية مع المعايير الدولية للأمن الحيوي؛ إذ تسعى لأن تكون كل الشركات العاملة في القطاع حاصلة على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي (BAP).
08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
12:48 PM
"الشيخي": 1.3 مليار ريال لتطوير واستثمار قطاع الثروة السمكية
انطلق الاثنين، في مدينة دبي بدولة الإمارات، المنتدى الاستثماري السعودي للاستزراع المائي تحت عنوان "استثمر في السعودية".
وذكر الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، الدكتور علي بن محمد الشيخي، أن المنتدى يُعتبر منصةً لتوطيد مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية لإطلاق مشاريع الاستزراع المائي ومصانع الأعلاف وتجهيز المنتجات السمكية؛ لافتًا إلى أنه يستهدف إدخال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الاستزراع المائي، إضافة لرفع الإنتاج إلى 100 ألف طن من مختلف الأنواع البحرية في العام 2020، و600 ألف طن في العام 2030م.
وذكر الدكتور "الشيخي" أنه سيتم خلال المنتدى تسويقُ الفرص بالحقائب الاستثمارية الجاهزة في مجال الاستزراع المائي، والتي تتجاوز 30 فرصة استثمارية تتنوع بين مشروعات استزراع الأسماك في الأقفاص العائمة، واستزراع الروبيان وصناعة أعلاف الأسماك، وتعبئة وتصنيع الأسماك والروبيان.
وأوضح أن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي أطلقها مؤخرًا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اشتملت على 5 مبادرات رائدة لتطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي، وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتغطية احتياجاتها من الأغذية البحرية، وتنمية المناطق الريفية الساحلية والمحافظة على الموارد الطبيعية؛ من خلال تخفيف الضغط عن المصايد.
وأضاف "الشيخي" أنه تم رصد ميزانية تبلغ نحو 1.3 مليار ريال سعودي لدعم البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية؛ من خلال الاستثمار في البنية التحتية والبحث والتطوير وحملات التسويق، وأنظمة الأمن الحيوي، ومراكز صحة وسلامة الأسماك"؛ مشيرًا إلى أن الاستزراع المائي يعتبر ضمن أكثر القطاعات جاذبية للاستثمارات؛ فهو من أسرع القطاعات نموًا في الوقت الحاضر بنسبة تصل إلى 6% سنويًّا. ومن المتوقع أن ينمو الاستهلاك المحلي بنسبة 8٪ سنويًّا حتى عام 2030. إضافة إلى أن المملكة تُعد مصدرًا مؤتمنًا لتصدير المأكولات البحرية إلى الاتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق آسيا، ولديها القدرة على زيادة الإنتاج وإشباع نهم سوق التصدير.
وتابع: تُعرف المملكة عالميًّا بالتزامها معايير الجودة المتماشية مع المعايير الدولية للأمن الحيوي؛ إذ تسعى لأن تكون كل الشركات العاملة في القطاع حاصلة على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي (BAP).
، انطلاق المنتدى الاستثماري السعودي للاستزراع المائي في دبي ،
المصدر : الخليج 365
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