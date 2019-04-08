، "إغاثي الملك سلمان" يدشن توزيع 8500 سلة غذائية في عدن ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستهدف "مرضى السرطان والفشل الكلوي وأسر الشهداء"

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع 8500 سلة غذائية، تزن 629 طنًّا، في محافظة عدن.

جاء ذلك ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويستهدف المشروع مرضى السرطان، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، ومرضى الفشل الكلوي، وأسر الشهداء، وذوي الاحتياجات الخاصة في عدن.

من ناحية ثانية، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بتوزيع 500 سلة غذائية، تزن 37 طنًّا، في مديرية صيرة بمحافظة عدن، يستفيد منها ثلاثة آلاف فرد.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة في المركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.