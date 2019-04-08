في مثل هذا اليوم.. ترومان ينهي إضراب العمال والسوفيت يتحدون النازيين

2019-04-08

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

شهد العالم العديد من الوقائع التي حدثت في مثل هذا اليوم، والتي أيضًا رسمت ملامح مراحل متعاقبة من التاريخ الحديث على مستوى مناطق مختلفة من العالم.

ويُخلد العالم، اليوم الموافق 8 أبريل، ذكرى العديد من الأحداث التاريخية الضخمة، والتي كانت لها تأثيرها الكبير على حياة الشعوب.

هزيمة السودان

في مثل هذا اليوم عام 1898، استطاع الجنرال البريطاني هوراشيو كيتشنر أن يهزم خليفة قائد الدراويش في السودان، في معركة عطبرة، وهي إحدى الصراعات التي خاضتها القوات البريطانية خلال احتلالها للمنطقة في القرن الماضي.

Advertisements

مدينة ليننغراد

في مثل هذا اليوم عام 1942، فتح الاتحاد السوفيتي خط سكة حديد مع مدينة ليننغراد، التي تم محاصرتها بالكامل من قبل الجيش النازي الألماني حتى عام 1944.

غزو ألبانيا

في مثل هذا اليوم عام 1939، تحركت القوات الإيطالية لغزو ألبانيا، وهي إحدى التحركات التي أدت إلى اشتعال الأمور قبيل الحرب العالمية الثانية مباشرة.

الإضراب الأمريكي

في مثل هذا اليوم عام 1952، أمر الرئيس الأمريكي ترومان بإنهاء واحد من أكبر الإضرابات التي مرت بالولايات المتحدة، حيث أمر بالاستيلاء على الحديد الذي كان يحاول العمال منع الحكومة من الوصول إليه، كنوع من الاعتراض لتحسين أوضاعهم.