تنبيه للأرصاد من حالة مطرية رعدية على الباحة

2019-04-08

متابعات الخليج 365 - واس

أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ضمن تنبيهاتها الصادرة اليوم، أنّ حالة الطقس، في منطقة الباحة، ستكون مصحوبة بهطول أمطار رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار.

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وتشمل الحالة مدينة الباحة, ومحافظة المندق, والعقيق, وبلجرشي والأجزاء المجاورة، مفيدةً أن هذه الحالة المطرية تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جانبه دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة، والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.