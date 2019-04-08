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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ الباحة وعسير، من حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الثامنة مساء.
وتشمل في عسير: (أبها، وخميس مشيط، وتنومة، وبارق، ومحايل، ورجال ألمع، وسراة عبيد، والربوعة، وتثليث).
كما تشمل في الباحة: (المخواة، وبلجرشي، وقلوة، والمندق، والباحة، والأجزاء المجاورة لها).
تنبيهان متقدمان للأرصاد على "الباحة وعسير": أمطار غزيرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-08
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ الباحة وعسير، من حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الثامنة مساء.
وتشمل في عسير: (أبها، وخميس مشيط، وتنومة، وبارق، ومحايل، ورجال ألمع، وسراة عبيد، والربوعة، وتثليث).
كما تشمل في الباحة: (المخواة، وبلجرشي، وقلوة، والمندق، والباحة، والأجزاء المجاورة لها).
08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
12:20 PM
تؤدي إلى جريان السيول وتُصحَب بزخات البرد وتبدأ الواحدة ظهرًا
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ الباحة وعسير، من حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الثامنة مساء.
وتشمل في عسير: (أبها، وخميس مشيط، وتنومة، وبارق، ومحايل، ورجال ألمع، وسراة عبيد، والربوعة، وتثليث).
كما تشمل في الباحة: (المخواة، وبلجرشي، وقلوة، والمندق، والباحة، والأجزاء المجاورة لها).
، تنبيهان متقدمان للأرصاد على "الباحة وعسير": أمطار غزيرة ،
المصدر : الخليج 365
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