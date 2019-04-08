، تنبيهان متقدمان للأرصاد على "الباحة وعسير": أمطار غزيرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى جريان السيول وتُصحَب بزخات البرد وتبدأ الواحدة ظهرًا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ الباحة وعسير، من حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الثامنة مساء.

وتشمل في عسير: (أبها، وخميس مشيط، وتنومة، وبارق، ومحايل، ورجال ألمع، وسراة عبيد، والربوعة، وتثليث).

كما تشمل في الباحة: (المخواة، وبلجرشي، وقلوة، والمندق، والباحة، والأجزاء المجاورة لها).