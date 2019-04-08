دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper قريب «مفقود أوغندا» يكشف لـ«عاجل» تفاصيل اختفائه

كشف أحد أقارب المفقود في أوغندا مذكر ناصر السبيعي، لحظات اختفائه

وقال عبدالله السبيعي، لـ«عاجل»، إن المفقود كان بصحبة سواق أوغندي ومواطن سعودي يدرس هناك، لافتًا إلى أن قريبه المفقود مشهود له بحسن الأخلاق.

وأشار، إلى أنه حسب إفادتهم للشرطة الأوغندية خرجوا بنزهه للنهر، وأخذوا معهم الطعام، وكان مذكر يقوم بالطبخ، موضحًا أنه بعد الانتهاء من الطعام قام مذكر ليغسل يده، فسقط في النهر وقتها واختفى.

وتابع السبيعي: «ترك مذكر الجوال بسجادة النزهة، التي كانوا يأكلون عليها، وزلق هناك، حيث سرعة المياه قوية»، لافتًا إلى أن السواق والمواطن السعودي مُتحفظ عليهم حتى الآن حسب ما وصلهم.

وأشار، إلى أن والدة مذكر لم تعرف عن فقدانه حتى الآن، وأخبروها أنه مريض هناك، موضحًا أن مذكر لديه مكتب استقدام خادمات.

وكانت السفارة السعودية في أوغندا، قد أكدت أنها تتواصل بشكل مستمر مع السلطات الرسمية للعثور على المواطن، مذكر ناصر السبيعي.

وعلقت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التواصل مستمر مع الجهات الرسمية الأوغندية والعمل متواصل للعثور على المواطن مذكر السبيعي، كما أننا على اتصال مع ذويه، مقدمين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالمًا لأرض الوطن».

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فيديو من Sabq