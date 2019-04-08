- 1/2
- 2/2
كشف أحد أقارب المفقود في أوغندا مذكر ناصر السبيعي، لحظات اختفائه
وقال عبدالله السبيعي، لـ«عاجل»، إن المفقود كان بصحبة سواق أوغندي ومواطن سعودي يدرس هناك، لافتًا إلى أن قريبه المفقود مشهود له بحسن الأخلاق.
وأشار، إلى أنه حسب إفادتهم للشرطة الأوغندية خرجوا بنزهه للنهر، وأخذوا معهم الطعام، وكان مذكر يقوم بالطبخ، موضحًا أنه بعد الانتهاء من الطعام قام مذكر ليغسل يده، فسقط في النهر وقتها واختفى.
وتابع السبيعي: «ترك مذكر الجوال بسجادة النزهة، التي كانوا يأكلون عليها، وزلق هناك، حيث سرعة المياه قوية»، لافتًا إلى أن السواق والمواطن السعودي مُتحفظ عليهم حتى الآن حسب ما وصلهم.
وأشار، إلى أن والدة مذكر لم تعرف عن فقدانه حتى الآن، وأخبروها أنه مريض هناك، موضحًا أن مذكر لديه مكتب استقدام خادمات.
وكانت السفارة السعودية في أوغندا، قد أكدت أنها تتواصل بشكل مستمر مع السلطات الرسمية للعثور على المواطن، مذكر ناصر السبيعي.
وعلقت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التواصل مستمر مع الجهات الرسمية الأوغندية والعمل متواصل للعثور على المواطن مذكر السبيعي، كما أننا على اتصال مع ذويه، مقدمين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالمًا لأرض الوطن».
شاهد أيضًا
آخر مقطع فيديو وثقه المفقود السعودي في أوغندا
فيديو من Sabq
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
كانت هذه تفاصيل خبر قريب «مفقود أوغندا» يكشف لـ«عاجل» تفاصيل اختفائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.