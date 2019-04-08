طريقة الاعتراض على حركة النقل الخارجي بعد صدور أسماء المعلمين والمعلمات المنقولات 1440 طريقة...

يمكن الاعتراض على حركة النقل الخارجي لمن لم تتحقق رغبته في النقل، وذلك بعد صدور حركة النقل الخارجي 1440 للمعلمين والمعلمات والذي تسعى وزارة التعليم السعودية من خلال سرعة تحديد موعد صدور حركة النقل الخارجي وكذلك موعد بداية إدخال رغبات حركة النقل الداخلي وذلك في سعى الوزارة في “لم الشمل” للأسر السعودية، وذلك حتى يتوفر للمعلم السعودي سبل الراحة له ولأسرته، والتي تنعكس إيجاباً على أداء عمله والنهوض بالعملية التعليمية بالمملكة، ومن الجدير بالذكر أن نتيجة حركة النقل الخارجي سيتم إعلانها يوم الخميس الموافق 7 رجب 1440 الموافق 14 مارس 2019، هذا وقد أظهرت الإحصاءات الخاصة بالراغبين والذين تقدموا لحركة النقل الخارجي 1440 بلعت نسبتهم 27%، وهذا يعتبر أعلى معدل للمتقدمين لحركة النقل الخارجي في تاريخ المملكة.

هذا وقم تم الإعلان سابقت عن موعد نتيجة حركة النقل الخارجي، والتي سيتبعها مباشرة إدخال رغبات حركة النقل الداخلي، وذلك حسب الجدول التالي ذكره بهذا التقرير، فقد حددت وزارة التعليم السعودية وأعلنت عن المواعيد الرسمية لحركة النقل الخارجية والداخلية وذلك للمعلمات والمعلمين، فقد صرح مدير عام التعليم بمنطقة عسير: أن مكاتب التعليم وكذلك جميع مدارس منطقة بعسير تتبع البرنامج الزمني لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وكذلك تنفيذ حركتي النقل الخارجي والداخلي.

صدور نتيجة حركة النقل الخارجي 1440

ومن الجدير بالذكر أنه منذ نهاية شهر ربيع أخر تم فتح باب تحديث بيانات المدارس من خلال قائدي وقائدات المدارس وكذلك شاغلي الوظائف التعليمية وذلك كان اعتبارا من الثلاثين من شهر ربيع الآخر الماضي وتم بالفعل إدخال رغبات حركة النقل الخارجي، وتستمر الإجراءات تبعاً للجدول التالي.

الدليل الإرشادي لإدخال رغبات النقل الخارجي التفاصيل من خلال الرابط التالي:

إدخال الرغبات – لم الشمل

Advertisements

طريقة إدخال رغبات النقل الداخلي 1440 عبر نظام نور

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم متمثلة في الإدارة العامة لشؤون المعلمين تبذل قصارى جهدها، وذلك كي تقوم بتلبية جميع الرغبات الخاصة بالمعلمات والمعلمين في إتمام عملية النقل الخارجي، كما أن الإدارة العامة لشئون العاملين حريصة على عملية الفحص والتدقيق في كافة الرغبات الخاصة بحركة النقل.

قد يهمك التعرف على:

الاستعلام عن أخبار المساعدات المقطوعة أبريل 2019 .. “موعد مقطوعة الضمان” شهر شعبان 1440 .. جميع الفئات صاحبة الاستحقاق لدعم الضمان الاجتماعي

الموقع الرسمي لدخول برنامج حساب المواطن .. الاستعلام عن رقم هاتف حساب المواطن .. خطوات الاعتراض على الأهلية عبر رقم تليفون حساب المواطن

ويتم مراجعة البيانات والرغبات مراجعة دقيقة، وذلك حتى يتم استغلال جميع الفرص المتاحة حتى يتحقق لم شمل الأسر السعودية والإسهام في تحقيق أكبر قدر من الاستقرار الأسري.