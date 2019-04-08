سفارة المملكة بأوغندا تصدر بياناً حول جهود البحث عن المواطن السبيعي المفقود ببحيرة فيكتوريا

أصدرت سفارة المملكة بأوغندا بياناً أوضحت خلاله أن فرق الإنقاذ التابعة للقوات البحرية والدفاع المدني الأوغندي تواصل البحث عن المواطن السبيعي المفقود منذ أمس الأول السبت بعد سقوطه بأحد الشلالات في بحيرة فيكتوريا.

وقالت السفارة إنها في حالة طوارئ حتى يتم العثور على المواطن، وتتابع الموقف مع أعلى المستويات في السلطة الأوغندية، مبينة أنها استقبلت عدداً من أفراد عائلة السبيعي وتمت استضافتهم من قبل السفير، وتسخير كافة الامكانات المادية والبشرية لخدمتهم.

وعبرت السفارة عن أسفها للحادِث الذي تعرض له المواطن، مشيرة إلى أنها تشاطر أسرته الألم، داعية إياهم للتحلي بالصبر، ومواصلة الدعاء للمفقود.

وكانت السفارة تلقت اتصالاً من أحد المواطنين يفيد بفقدان المواطن مذكر السبيعي نتيجة انزلاقه من صخرة وسقوطه في أحد الشلالات في بحيرة فيكتوريا، حيث تحركت على الفور وتواصلت مع الجهات المختصة بأوغندا لمعرفة مصير المواطن.