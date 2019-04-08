شاهد: تصادم مروع.. وفاة طالب واحتجاز 3 آخرين في حادث مروري بجازان

لقي طالب ثانوي مصرعه في تصادم وقع بين مركبتين، مساء أمس السبت، بمحافظة العارضة – شرقي منطقة جازان. وتسبب الاصطدام المروع بين المركبتين في مصرع طالب بالمرحلة الثانوية، وإصابة ثلاثة آخرين واحتجازهم؛ أحدهم حالته حرجة.

وهرعت الجهات المعنية إلى فك احتجازهم ونقلهم إلى مستشفى العارضة العام، بينما تم نقل إحدى الحالات إلى مستشفى الملك فهد المركزي.