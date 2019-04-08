وظائف شاغرة في المسجد الحرام لرمضان 2019

أكدت الإدارة العامة للموارد البشرية التابعة لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن وجود وظائف شاغرة موسمية للعمل بالمسجد الحرام لموسم رمضان 2019 للسعوديين فقط عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة حتى يوم غد الثلاثاء.

وبينت الإدارة في إعلانها أن سيتم إرسال رسالة نصية لمن ً سيتم قبوله مبدئياً، بحسب "عكاظ"، مشيرةً أن شروط التقديم تضمنت عدة نقاط منها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، لا يقل عمر المتقدم عن (20 سنة)، أن ً يكون مناسبا ً من حيث حسن المظهر والخلق، أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس وما فوق، يتم قبول مؤهل الشهادة الثانوية لبعض الإدارات الخدمية فقط، الاستعداد للعمل في أي وقت، عدم الجمع مع وظيفة أخرى، أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر المتقدم الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة واجتياز المقابلة الشخصية.