

كانبيرا 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

اعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس باين في بيان صادر عن مكتبها ان أستراليا ستستضيف مؤتمرا دوليا العام المقبل يهدف إلى تعزيز فهم الحكومات لمخاطر الكوارث وتعزيز القدرة على الاستجابة للكوارث في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

وقال البيان ان مدينة بريزبين في ولاية كوينزلاند ستستضيف المؤتمر الوزاري لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2020م بشأن الحد من مخاطر الكوارث وذلك في الفترة من 23 إلى 26 يونيو 2020م.

// انتهى //

03:09ت م

0259





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أستراليا تستضيف العام المقبل مؤتمرا دوليا لتعزيز فهم الحكومات لمخاطر الكوارث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.