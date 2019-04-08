بـ 3.4 مليار.. 81% من التمويل العقاري في فبراير الماضي يذهب لـ”الفلل”

كشفت بيانات مؤسسة النقد “ساما” عن حجم التمويل السكني للأفراد خلال شهر فبراير الماضي، ونسب استحواذ نوع المسكن من فلل وشقق سكنية وأراضٍ، إضافة إلى الكشف عن حجم التمويل العقاري من شركات التمويل. وأوضحت “ساما” استحواذ التمويل المقدم لـ”الفلل السكنية” على الحصة الأكبر من التمويل المقدم من البنوك خلال شهر فبراير 2019، حيث بلغت قيمة تمويل الفلل فقط 3.44 مليار ريال، أي بنسبة 81% من إجمالي التمويل.

وجاءت الشقق السكنية ثانية بتمويل 466 مليون ريال ثم الأراضي بقيمة 322 مليونا، وذلك بعد ارتفاع جملة التمويل السكني للأفراد من المصارف إلى 4.22 مليار ريال خلال فبراير 2019، بزيادة قدرها 121%، مقارنة بفبراير 2018. ووفقا للبيانات ذاتها بلغ إجمالي التمويل العقاري السكني للأفراد من شركات التمويل في نفس الشهر 397 مليون ريال، بزيادة قدرها 132 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.