جازان.. الجهات الأمنية تبحث عن فتاة اختفت في ظروف غامضة منذ 50 يومًا

تبحث الجهات الأمنية في منطقة جازان عن فتاة في الـ17 من العمر، اختفت وسط ظروف غامضة من إحدى القرى التابعة لمحافظة أبوعريش قبل 50 يومًا.
وقالت أسرة الفتاة وفقًا لـ”سبق” إن آخر مرة شوهدت فيها عندما توجهت في الصباح الباكر إلى مدرستها التي لا تبعد سوى أمتار قليلة عن منزلها، قبل أن تتلاشى أخبارها، وتختفي عن الأنظار. موضحة أنه تم التقدم ببلاغ للشرطة بعد أن عجزوا عن العثور عليها. وذكرت الأم أنها دخلت هي ووالد الفتاة في حالة نفسية سيئة بعد اختفاء ابنتهما، وبينت أن الفتاة لا تعاني أي مرض نفسي أو اضطرابات، وناشدت تكثيف البحث عنها، وسرعة معرفة مصيرها الذي بات مجهولاً.
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