شاهد: لماذا يحكم القاضي على من يتغيب عن جلسة المحاكمة؟.. “العدل” تجيب

أكدت وزارة العدل أنه في حال تغيب أحد الخصوم (المدعي عليه) عن جلسة المحاكمة رغم تبليغه، فإن القاضي يحكم على المتغيب.

وأوضحت أن القاضي يحكم على المتغيب، لأن تأخير الحكم في القضية عند وجود الأسباب وانتفاء الموانع فيه إضرار بالمدعي وتأخير في إيصال الحقوق لأصحابها، وحتى لا يكون الامتناع والتستر طريقاً لتضييع الحقوق. وعادة ما تنشر الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة أسئلة تتعلق بالمحاكمات وإجاباتها، ضمن برنامج الوزارة لنشر الثقافة القضائية (برنامج تعريف).