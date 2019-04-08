أكدت وزارة العدل أنه في حال تغيب أحد الخصوم (المدعي عليه) عن جلسة المحاكمة رغم تبليغه، فإن القاضي يحكم على المتغيب.
وأوضحت أن القاضي يحكم على المتغيب، لأن تأخير الحكم في القضية عند وجود الأسباب وانتفاء الموانع فيه إضرار بالمدعي وتأخير في إيصال الحقوق لأصحابها، وحتى لا يكون الامتناع والتستر طريقاً لتضييع الحقوق. وعادة ما تنشر الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة أسئلة تتعلق بالمحاكمات وإجاباتها، ضمن برنامج الوزارة لنشر الثقافة القضائية (برنامج تعريف).
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: لماذا يحكم القاضي على من يتغيب عن جلسة المحاكمة؟.. “العدل” تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.