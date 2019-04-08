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*مرشد جماعة الاخوان السابق مهدي عاكف*: ‏ أنا أول واحد وقفت مع حسن نصر الله وأرسلنا لهم 10000 مقاتل من الاخوان!!!! ‏ المذيع: يعني تقف مع حزب الله فى لبنان وتيجى عند بلدك وتقول طز فى مصر! ‏ المرشد: “طز فيك وفى مصر !!!

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