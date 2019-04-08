وكيل الحرس الوطني يكرم الفائزين ببطولة «شهداء الواجب»

استقبل الأمير خالد بن فيصل تركي آل سعود وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي بمكتبه اليوم الأحد، منتخب القطاع الغربي، بعد تحقيقهم الدرع العام لبطولة «شهداء الواجب» للسنة الثالثة على التوالي والتي أقيمت مؤخرًا على صالات ملاعب مدينة شهداء الواجب بوزارة الحرس الوطني، وبمشاركة عدد من الفرق الرياضية من مختلف وحدات الوزارة.

وحصد الفريق درع البطولة كما فاز بالعديد من الميداليات الذهبية والكؤوس في معظم الألعاب المتعددة في البطولة.

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وقدم وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي شكره وتقديره للفريق على ما حققه من انجازات رياضية في مختلف الألعاب في البطولة التي تحمل اسم «شهداء الواجب»، منوهًا بدور المسؤولين عن الفريق وما حققه من مستوى، مشددًا على أهمية الرياضة وانعكاساتها الايجابية وفوائدها على الصحة العامة.

من جانبه، قدَّم مساعد وكيل الحرس الوطني بالجهاز العسكري للقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، شكره وتقديره للأمير خالد بن فيصل، ودعمه للمنسوبين على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن ما حصده فريق القطاع من انجازات يترجم هذا الدعم، مبينًا أهمية الرياضة ودورها في رفع مهارات العسكريين ورفع لياقتهم البدنية.

وفي السياق ذاته، كرم الأمير خالد بن فيصل، اللاعبين وقادة الألوية والوحدات للفرق المشاركة في هذه البطولة، كما قدم مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري له درع التميز الرياضي «الدرع العام»، بعدها التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة التي حضرها عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين بالحرس الوطني بالقطاع الغربي.