وزير الشؤون الإسلامية يُشيد ببسالة رجال نقطة أبوحدرية

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ببسالة وشجاعة رجال الأمن في بلادنا المباركة؛ للتصدي للإرهابيين، الذين يفسدون في الأرض بقتل الآمنين وترويعهم، مؤكدًا أن هذه البلاد ستبقى عزيزة، وسدًا منيعًا بقيادتها ورجال أمنها، وشعبها الأبي.

جاء ذلك، في تغريدة للوزير آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»، عقب حادث الهجوم الذي وقع اليوم من 4 مطلوبين، على نقطة أمنية في أبوحدرية بالمنطقة الشرقية، والذي أسفر عن مقتل اثنين منهم، والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية، الذين حاولوا تجاوزها في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد.

وقال الوزير آل الشيخ: «ستبقى السعودية العظمى، بقيادتها الرشيدة ورجال أمنها الشجعان وشعبها الأبي، شامخة عزيزة، وحصنًا منيعًا ضد الخوارج ومنتجي الإرهاب، والمتطرفين والخونة، الذين أفسدوا في الأرض وروّعوا الآمنين، وقتلوا الأبرياء.

وختم الوزير آل الشيخ تغريدته بالدعاء، بأن يحفظ الله بلادنا وقيادتها، وأن يخذل أعداءها، موجهًا شكره الجزيل لرجال الأمن على يقظتهم وتضحياتهم.

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يشار إلى أن 4 مطلوبين أمنيًا، هاجموا اليوم الأحد، نقطة أمنية في «أبوحدرية» شرق السعودية.

وقالت فضائية «العربية»، نقلًا عن مراسلها، إن مهاجمي النقطة الأمنية استخدموا أسلحة رشاشة، وقنابل.

وأضاف المراسل: كانت هناك إصابتان في صفوف قوات الأمن، مشيرًا إلى أن الإصابات توصف بالمتوسطة.

وتابع أن التحقيقات جارية، وأنه سيُجرى الإعلان عن تفاصيل وملابسات الحادث، عن طريق رئاسة أمن الدولة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حادثة نقطة أبوحدرية، قد ضجت بآلاف الرسائل التي حملت بين طياتها استنكار ما أقدم عليه الإرهابيون، والتنويه ببسالة ويقظة رجال الأمن في تعقبهم والقضاء على شرهم، مؤكدين أن هذه البلاد ستبقى آمنة ومطمئنة؛ بفضل الله، ثم بتلاحم القيادة مع الشعب.