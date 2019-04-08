السعودية | بالصور.. أسرة “بن عامر التيهاني” يحتفلون بزواج ابنهم “ريان” في أبها

الخليج 365 - الرياض- المناطق_أبها

احتفل مدير عام هيئة الزكاة والدخل في منطقة عسير الأستاذ محمد بن أحمد بن عامر بزواج ابنه ريان على كريمة الأستاذ شعيب بن عبدالعزيز المتحمي بأبها.

وحضر الاحتفال المشائخ والأعيان ورجال الأعمال والمسؤولين، وعدد كبير من أهالي منطقة عسير، وزملاء العريس من أبوظبي والرياض والشرقية وجدة وأبها.

وقد تخلل الاحتفال الذي أقيم في فندق قصر أبها العديد من الألوان الشعبية العسيرية بحضور شعراء الدمّة والعرضة والخطوة واللعب، كما أبدع الفنان “رامي عبدالله” والذي أطرب الحضور بأغنية خاصة مهداة للعروسين، تبعها شيلة على لون الدمّة من كلمات وأداء الشاعر مفرح بن صمّان، ثم شيلة أخرى على لون العرضة إهداء من رجل الأعمال سعيد الأزهري لوالد العريس، من كلمات الشاعر فيصل آل منيع، وأداء المنشد عبدالرزاق عسيري، وأخرى من كلمات الشاعر زهير عبدالله، واستمر الحضور في أداء الألوان الشعبية العسيرية حتى منتصف الليل.

والد العريس الأستاذ “محمد بن عامر” قدم خالص الشكر والتقدير لجميع الضيوف الذين شرفوا الاحتفال من كل مكان مقدراً لهم حضورهم، وتكبّد عناء السفر للقادمين من خارج المنطقة.

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من جانبه قدم العريس “ريان العامر” شكره وتقديره لأصدقائه الذين وصلوا خصيصاً من أبوظبي، والرياض والمنطقة الشرقية، مقدراً لهم تحمّل عناء السفر والحضور لمشاركته فرحته، مشيداً بهذه اللفتة التي لن ينساها لهم.

“الخليج 365” و “جوال منطقة عسير” تتقدم للعريس ووالده وأسرته بالتهنئة، متمنين للعروسين التوفيق والحياة السعيدة.. وألف مبروك