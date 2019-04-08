مفتي عكار: برنامج الاستضافة يؤكد رؤية المملكة في تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية

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جاء ذلك في تصريح له بمناسبة استضافة الدفعة 14 من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويبلغ عددهم 225 شخصية من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لأداء مناسك العمرة والزيارة.
وبين «المفتي» أن هذا البرنامج مميز لارتباطه بأطهر وأقدس بقعتين في العالم مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهذا التوجيه الكبير والمكرمة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لاستضافة المحتاجين من المثقفين والطاقات والكوادر من سائر بلاد العالم الإسلامي دليل المحبة والتواصل وحرصه على المسلمين في أنحاء العالم. وأشاد مفتي عكار بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين، مؤكدا أنه ليس بغريب على مملكة العطاء التي عم خيرها أرجاء الأرض، وأرجاء المعمورة في شرق البلاد وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها حيث لا تجد بقعة في العالم إلا وهي تتأثر وتستفيد من عطاءاتها.
وسأل مفتي محافظة عكار في ختام تصريحه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على عنايتهما واهتمامهما بالإسلام والمسلمين، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ على توجيهاته الحثيثة من أجل تقديم أرقى الخدمات للضيوف.
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