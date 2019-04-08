شكرا لقرائتكم خبر عن عيادة ثانية لمكافحة التدخين بجامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية مدير جامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، وبحضور مدير الشؤون الصحية بالأحساء عبدالحميد بن عبدالله العمير، دشنت الجامعة ثاني عيادة متنقلة للإقلاع عن التدخين بالأحساء؛ بهدف تقديم الخدمات العلاجية والوقائية إلى أكبر عدد من المدخنين من فئة الشباب، وكسر الحاجز النفسي الذي قد يجده المدخن في الذهاب إلى العيادة الثابتة. حيث تم افتتاح المعرض المصاحب للعيادة بعنوان «قوي قلبك»، والذي تضمن عدة أركان شملت التعريف بالقلب والأمراض التي يتعرض لها، وكذلك عوامل الخطورة للإصابة بأمراض القلب والشرايين .

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