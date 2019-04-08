شكرا لقرائتكم خبر عن اللغات والترجمة بالمسجد الحرام تستخدم جميع التقنيات الحديثة للبث المباشر بعدة لغات والان نبدء بالتفاصيل

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية وإدارة اللغات والترجمة جميع التقنيات الحديثة والهندسة الصوتية والميكروفونات التي تسهم ببث رسائلها عبر ترددات لاسلكية تغطي كافة ساحات وأروقة البيت العتيق، وذلك عبر استيديوهاتها داخل أروقة البيت العتيق وترجمة خطب صلاة الجمعة، والأعياد، لقاصديه من الزوار والمعتمرين وذلك باللغات المختلفة، إضافة إلى بث تفسير وشرح معاني سورة الكهف بعدت لغات صباح كل يوم جمعة.

وأوضح مدير إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام أحمد الحميدي أن الرئاسة تبث عددا من اللغات العالمية، وهي: الإنجليزية، والفارسية، والإندونيسية، والفرنسية، والأوردية، التي تتأكد منها لجان متخصصة لغوية وكوادر فنية وهندسية وإدارية متعددة تتبع عددا من الآليات ومراقبة المضامين الدينية، وسلامة جميع مفردات اللغات المختلفة، كما تقوم بأرشفتها ونشرها في مطبوعات على موقع الرئاسة.

ولفت الحميدي إلى أن توجيهات الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن السديس تهدف لتطوير إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام وزيادة عدد اللغات إلى عشر لغات؛ إنفاذا لتوجيه المقام السامي الكريم؛ وذلك لما يمثله البيت العتيق من تنوع ثقافي ولغوي وإثراء روحي لرواده من المعتمرين والحجاج، ومواءمة لرؤية المملكة 2030، لاستقبال أكثر من ثلاثة ملايين زائر للحرمين الشريفين، منوها بأن الترددات اللاسلكية داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته وأجهزة البث المباشر توزع عبر نقاط توزيع وموظفين تابعين لإدارة اللغات والترجمة المنتشرين في الميدان، كما يسهمون في إرشاد وتوجيه قاصدي البيت العتيق على كيفية استخدام الأجهزة وإدخال الترددات الخاصة باللغة المعنية، أو عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.