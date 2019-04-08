شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج توعوي بالخبر بمناسبة «عالمي الصحة» والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، إن البلدية تسعى من خلال مشاركتها في يوم الصحة العالمي إلى غرس ثقافة صحية وتعزيز الوعي بأهم المشكلات المرضية التي تواجه الإنسان مع توضيح كيفية التعامل معها، بالإضافة الى رفع مستوى الوعي الصحي لدى العاملين والمراجعين على حد سواء وتأكيدا على المنهجية والالتزام تجاه المجتمع والتفاعل والشراكة مع المؤسسات الصحية لترسيخ قيم صحية سليمة، وتثقيف المجتمع، ضمن برامج (يوم الصحة العالمي).
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