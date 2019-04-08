شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج توعوي بالخبر بمناسبة «عالمي الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

نظمت بلدية محافظة الخبر برنامجا تثقيفيا وتوعويا بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من أبريل من كل عام تحت شعار «سلامتك»، وذلك في كل من مبنى البلدية الرئيسي ومبنى إدارة الخدمات، استهدفت خلاله أكثر من 350 من الموظفين والمراجعين للبلدية، وتضمن الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات من خلال استقطاب عدد من المراكز المتخصصة والمستشفيات.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، إن البلدية تسعى من خلال مشاركتها في يوم الصحة العالمي إلى غرس ثقافة صحية وتعزيز الوعي بأهم المشكلات المرضية التي تواجه الإنسان مع توضيح كيفية التعامل معها، بالإضافة الى رفع مستوى الوعي الصحي لدى العاملين والمراجعين على حد سواء وتأكيدا على المنهجية والالتزام تجاه المجتمع والتفاعل والشراكة مع المؤسسات الصحية لترسيخ قيم صحية سليمة، وتثقيف المجتمع، ضمن برامج (يوم الصحة العالمي).