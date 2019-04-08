شكرا لقرائتكم خبر عن مقر جديد لوحدة الخدمات الإرشادية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وتتضمن مهام الوحدة المهام الإرشادية النفسية والاجتماعية والسلوكية لمنسوبي التعليم العام من الطلاب وشاغلي الوظائف التعليمية بمدارس القطيف، وتستقبل الحالات المحولة من المدارس، وتتولى دراسة ملفاتها، وجدولة مواعيد علاجية لها.
وأكد رئيس الوحدة مشرف التوجيه والإرشاد غنام الغنام، أن مقر الوحدة الجديد شهد أعمالا تطويرية وتجهيزية تحاكي تقسيمات الوحدة، التي تشمل مكتب رئيس الوحدة، وقاعة المكتبة والتدريب الإرشادي والاجتماعات.
وأضاف: إن وحدته تتطلع إلى التوسع في تنفيذ مشاغل العمل، والبرامج التدريبية، والزيارات الميدانية، والاجتماعات الدورية، ومؤتمر الحالة، والمحاضرات والندوات الإرشادية، وتصبو إلى إبرام حزمة من عقود الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات ذات الصلة، فضلا عن تنظيم المعارض والمشاركة بها، مشيرا إلى أن مشرفي الوحدة يقومون بتصنيف الحالات الطلابية، وفق لائحة قواعد السلوك والمواظبة، قبل اعتماد توجيه ذوي الحالات؛ للقيام بأعمال تطوعية في مختلف إدارات ومؤسسات النفع العام.
وأكد الغنام سعي جهازه الإرشادي إلى إدخال التقنيات الرقمية في أعماله وبرامجه كافة، ورفع كفاءة المرشدين الطلابيين، واستقطاب الكفاءات الإرشادية، وتفعيل خدمة الهاتف الاستشاري. لافتا إلى أنها تعمل على متابعة التكيف الدراسي والاجتماعي للحالات السلوكية.
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