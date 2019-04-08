شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة 16 من طلاب جامعة الملك سعود للعلوم الصحية والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ16 من طلاب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والبالغ عددهم 794 طالبا على مستوى المدن الجامعية الثلاث بالرياض وفرعي الجامعة بجدة والأحساء، منهم 524 طالبا من الرياض، 175 طالبا من فرع الجامعة بجدة، 95 طالبا من الأحساء، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض.

من جهته ثمن المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية د. بندر القناوي رعاية سمو وزير الحرس الوطني حفل تخريج هذه الدفعة التي تأتي دعما لمسيرة الجامعة الأكاديمية والعلمية والبحثية، ودافعا للاستمرار في تحقيق النجاحات، مؤكدا أن حرص سموه على دعم وتشجيع الطلاب لما بذلوه من جهد في التحصيل الأكاديمي والعلمي والتدريب الإكلينيكي في مراكز الجامعة المتخصصة، ومركزها في المحاكاة السريرية ومدن الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض وجدة والأحساء، أكبر داعم لبذل المزيد لتحقيق تطلعات الوطن والقيادة بتفانٍ وإخلاص.

وأكد القناوي أن الجامعة تدفع بكل إمكاناتها وطاقمها الأكاديمي والإداري وتبذل جهودا كبيرة بهدف تخريج كفاءات علمية وطبية متميزة في مختلف التخصصات الصحية لتحقيق رؤية 2030 المتمثلة في صناعة نهضة صحية تنموية لوطن غالٍ، ليحققوا طموحات القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بأن يتولى خريجو وخريجات الكليات الطبية والصحية في هذه الجامعة المتخصصة وغيرها من الجامعات السعودية دفة قطاع العمل الصحي في المملكة، لأنهم الاستثمار الأمثل لهذا الوطن العظيم.

وأعرب مدير الجامعة عن شكر منسوبيها لوزير التعليم د. حمد آل الشيخ لحرصه ودعمه للارتقاء بالمؤسسات التعليمية وتنمية مخرجاتها ورفع كفاءتها، منوها باهتمامه بأنشطة هذه الجامعة وفعالياتها وبرامجها الأكاديمية والعلمية والبحثية التي تحرص الجامعة فيها على تطبيق أعلى المعايير لضمان جودة وأداء المخرجات في التخصصات الحيوية المتعلقة بصحة وسلامة المواطن. يذكر أن عدد خريجي الدفعة 16 في الدراسات العليا يبلغ 225 طالبا، فيما يبلغ عدد خريجي البكالوريوس 569 طالبا.