شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يصلون إلى مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أشاد ضيوف المجموعة الـ 14 من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة والبالغ عددهم 225 شخصية من 27 دولة بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لخدمة الحرمين الشريفين وخدمة المسلمين، وما تنفذه من مشاريع كبيرة تواكب الزيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين، والخدمات الجليلة التي تقدم للحجاج والمعتمرين والزوار من الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

» الهوية الإسلامية

وأكد الضيوف أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لاستضافة شخصيات إسلامية من أنحاء العالم يمكن العلماء والمؤثرين من مختلف دول العالم من التعارف وتقوية شوكة المسلمين، ودعم كل رأي وفكر رشيد للنهوض بالعمل الإسلامي للحفاظ على الهوية الإسلامية والوقوف بوجه التحديات، ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب.

» المجموعة الـ 14

إلى ذلك يصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى مكة المكرمة اليوم الإثنين وذلك بعد مغادرتهم المدينة المنورة عن طريق حافلات خاصة تعبر بهم طريق الهجرة السريع والذين يمثلون المجموعة الـ 14 للبرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام الخامس على التوالي، حيث أعدت لهم برامج وزيارات خلال إقامتهم في مكة المكرمة بعد أن تمكنوا من زيارة المدينة المنورة وزيارة المواقع الإسلامية والأثرية فيها.