شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يساعد 15 ألف نازح بالمعونات الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

تسلم نحو 15 ألف فرد في محافظتي الضالع ومأرب اليمنيتين معونات مختلفة من المواد الغذائية بعدما وزع عليهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، السلال المتكاملة من المواد الغذائية وآلاف عبوات التمور.

ففي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وزع المركز 950 سلة غذائية، تزن 70 طنا و300 كيلو جرام على النازحين والمتضررين بالمديرية، يستفيد منها 5700 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

وفي اليوم نفسه، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1500 كرتون تمر في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد من المساعدات 9000 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في محافظاته كافة دون تمييز، للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلاده.