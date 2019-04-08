شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات تعليم الشرقية توقع على «ميثاق جودة الأداء» والان نبدء بالتفاصيل

وقع مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان وقيادات تعليم المنطقة مؤخرا على (ميثاق جودة الأداء) الذي يشمل في طياته حزمة من المعايير تصب كلها في تطبيق ميثاق أخلاقيات المهنة لإرساء المعايير والقواعد والمبادئ الأساسية للجودة والتميز في الأداء لتحقيق توجهات قيادتنا الرشيدة - حفظها الله - لتلبية متطلبات التنمية والمتمثلة في الرؤية الطموحة 2030.

ودعا الشلعان عقب التوقيع على الميثاق كافة منسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة للعمل بروح الفريق الواحد وتوطيد العلاقات الإنسانية والتكاملية فيما بينهم إلى جانب مراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع الآخرين، إضافة للالتزام بأطر الانضباط الذاتي الذي يحكم سير العمل وينسجم مع الأنظمة والتعليمات، وصولا لتوحيد الجهود بما يكفل دفع عجلة التعليم بالمنطقة إلى الأمام، تحقيقا للأهداف التي تنشدها وترسم ملامح خطوطها العريضة وزارة التعليم، وذلك في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل حكومتنا الرشيدة «وفقها الله» لإيمانها العميق بأن الاستثمار الحقيقي إنما يكمن في تنمية عقول أبنائها.