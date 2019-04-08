شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات تعليم الشرقية توقع على «ميثاق جودة الأداء» والان نبدء بالتفاصيل
ودعا الشلعان عقب التوقيع على الميثاق كافة منسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة للعمل بروح الفريق الواحد وتوطيد العلاقات الإنسانية والتكاملية فيما بينهم إلى جانب مراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع الآخرين، إضافة للالتزام بأطر الانضباط الذاتي الذي يحكم سير العمل وينسجم مع الأنظمة والتعليمات، وصولا لتوحيد الجهود بما يكفل دفع عجلة التعليم بالمنطقة إلى الأمام، تحقيقا للأهداف التي تنشدها وترسم ملامح خطوطها العريضة وزارة التعليم، وذلك في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل حكومتنا الرشيدة «وفقها الله» لإيمانها العميق بأن الاستثمار الحقيقي إنما يكمن في تنمية عقول أبنائها.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادات تعليم الشرقية توقع على «ميثاق جودة الأداء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.