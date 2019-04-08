شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان يؤكد اعتزازه بمواقف رجال الأمن والان نبدء بالتفاصيل
ورحب الأمير محمد بن عبد العزيز في بداية الاستقبال بالعقيد الشهراني، متمنيا له التوفيق في القيام بمهامه قائدا جديدا لقوة أمن المنشآت بجازان وجميع زملائه أفراد القوة.
وأكد سموه اعتزازه وتقديره لرجال الأمن بجميع القطاعات العسكرية والأمنية، مبينا أهمية حماية المنشآت الحيوية والمواقع الاقتصادية بالمنطقة، وذلك دليل أهميتها ووضعها الاقتصادي والجغرافي والأمني، وهو ما يتطلب تضافر وتكاتف الجهود بالقطاعات الأمنية والعسكرية؛ للحفاظ على الجانب الأمني المميز وحماية المنشآت بفضل متابعة وتوجيهات القيادة الرشيدة.
من جانبه، أعرب قائد قوة أمن المنشآت بجازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات.
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