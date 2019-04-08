2019-04-08

الخطوة الأولى تستهدف 92 خريجة في عددٍ من كليات الرس

متابعات الخليج 365 - الرس

أطلق فريق ارتواء التطوعي، التابع لرابطة التطوع بالقصيم، مبادرة الخطوة الأولى، والتي أقيمت في عدد من الكليات، منها كلية العلوم والآداب وكلية إدارة الأعمال للبنات في محافظة الرس، ولمدة 6 أيام، تحت إطار الشراكة المجتمعية مع جامعة القصيم.

وتهدف المبادرة إلى خدمة الخريجات وذلك بتصميم سيرِهم الذاتية كخطوةٍ أولى في السلك الوظيفي، وشملت المبادرة إقامة ركن للتعريف بمبادرات وأنشطة الفريق التي تمت لخدمة جميع فئات المجتمع، والذي حظي بإشادة زوار الركن من وكيلات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطالبات.

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كما تم استقبال عدد من طلبات تصميم السير الذاتية التابعة للخريجات، وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة ٩٢ خريجة.