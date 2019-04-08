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صواريخ الشرعية الحرارية تُهلك 10 حوثيين بينهم قيادي في الضالع
متابعات الخليج 365 - الرياض
قتل 10 عناصر من ميليشيات الحوثي، بينهم قيادي، بنيران الجيش اليمني في جبهة مريس شمالي الضالع.
واستهدفت قوات الجيش بعدد من الصواريخ الحرارية تجمعًا للحوثيين في منطقة يعيس شمالي جبهة مريس.
وأسفر القصف عن مصرع 10 من عناصر الميليشيات الحوثية، بينهم القيادي الميداني يحيى سريع، وتدمير عربة بي إم بي، بحسب “العربية”.
في غضون ذلك أحبطت قوات الجيش عدة محاولات تسلل للميليشيات باتجاه “الزيلة”، و”صولان”، في الجبهة ذاتها، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.
وفي غضون ذلك واصلت قوات الجيش اليمني، الأحد، تقدمها الميداني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، لليوم الثاني على التوالي، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأفادت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش تقدمت في عدة محاور، من بينها التقدم المحرز ناحية المدوار في منطقة المدفون، وذلك بعد يوم من سيطرتها على جبل الغنيمي وعدد من التباب المحيطة به.
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