خدمات البوابة الوطنية تمهير طاقات تمهير .. رابط توظيف وتدريب وتطوير للعمل .. رابط تسجيل الدخول

ومن الجدير بالذكر أن بوابة طاقات تقدم مجموعة من الخدمات العديدة والمتكاملة والمتميزة، التي تتضمن سهولة التسجيل، وإدارة السيرة الذاتية للباحثين عن أفضل الوظائف التي تناسب إمكانيتهم العلمية والمهنية والخبرات التي لدى الباحث عن فرصة عمل، وتشمل البوابة أيضا عدة إدارات،

ومن الجدير بالذكر أيضا أن بوابة التوظيف طاقات هي مبادرة وطنية تم إنشائها لتكون أكبر منصة إلكترونية لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، وتشتمل البوابة على جميع الخدمات لسوق العمل، كما تقدم البوابة أيضا خدمة التدريب والتأهيل بجانب خدمة التوظيف، حيث من أهم أهداف بوابة “طاقات”، هي تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية.

يجب على الباحثين عن عمل المستفيدين من خدمات التوظيف التقيد بجميع المتطلبات والالتزامات التي تهدف إلى المساعدة في الحصول على عمل، ويؤدي عدم الالتزام إلى عقوبات تصل إلى الاستبعاد من خدمات التوظيف، يضاف لذلك تخفيض المخصص المالي للمؤهلين في برنامج حافز، وتتضمن هذه الالتزامات ما يلي: تسجيل الدخول الأسبوعي: تسجيل الدخول على البوابة مرة واحدة على كل سبعة أيام على الأقل للاطلاع على المهام والالتزامات (مثل: تعبئة المعلومات أو حضور تدريب إلكتروني). حضور الدورات التدريبية: الالتحاق بأي دورة تدريبية تطلب من الباحث عن العمل، وإتمامها بنجاح، ويشمل ذلك: التدريب على رأس العمل، والتدريب عن بعد. حضور مقابلات العمل: يُشترط حضور جميع مقابلات العمل التي يحددها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أو أحد مفوضيه؛ لإجراء المقابلات مع أصحاب الأعمال أو الجهات الأخرى. قبول عروض العمل المناسبة: قبول عروض العمل المناسبة التي يؤمنها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). وهناك حد أعلى لعروض العمل المناسبة التي يمكن للمتقدم رفضها حيث أن رفض عروض العمل المناسبة يعد مؤشراً لعدم جدية الباحث عن عمل. Advertisements برنامج طاقات وتحديث السيرة الذاتية رابط تحديث السيرة الذاتية اضغط على رابط تحديث السيرة الذاتية بالأعلى وستظهر لك الصفحة بالصورة التالية

أدخل البيانات الصحيحة أسم المستخدم وكلمة المرور ثم الأرقام الموضحة في لبصورة ثم اضغط دخول لتحديث البيانات الخاصة بالسيرة الذاتية، وذلك حتى تستطيع الحصول على فرصة العمل المتناسبة مع سيرتك الذاتية.

البوابة الوطنية للعمل ” طاقات “ البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية وبدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية، توفر منصة إلكترونية شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية بشقيه العام والخاص ومزودي خدمات التوظيف، تجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال وتتيح تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة في سوق العمل السعودي والمساهمة بعرض الفرص الوظيفية بشكل عادل للجميع، والبوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” تشمل على مجموعة من الخدمات المتكاملة وهي كالتالي:

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