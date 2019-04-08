أهم ما قاله فيتوريا في المؤتمر الصحفي واخر استعدادات النصر لمواجهة الزوراء العراقي

يستضيف العالمي نادي النصر السعودي منافسة العراقي نادي الزوراء في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا على ملعب الملك فهد في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي إطار استعدادات العالمي بقيادة المدرب روي فيتوريا لمباراة الغد نرصد لكم أهم ماجاء في المؤتمر الصحفي لمدرب فريق النصر عبر التقرير التالي.

حديث فيتوريا عن مباراة النصر والزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا

تحدث فيتوريا عن أهمية المباراة قائلا “مباراة غدا مباراة مهمة أمام خصم جيد، نحن سندخل اللقاء برغبة الفوز لأننا نعلم أننا نلعب أمام فريق قوي وجيد”

أما عن استراتيجية خوض المباراة تحدث المدرب :”يجب أن ندخل المباراة بذكاء و بمعادلة بين اللاعبين الذين يلعبون مباريات عديدة وبين اللاعبين الآخرين”

وأضاف فيتوريا ” لا أحب الحديث عن اللاعبين بالاسماء، لكني كمدرب سعيد جداً بالأسماء التي لدي واللاعبين المتواجدين الذين تتقارب مستوياتهم”

وأردف “لدي القدرة على اختيار أي لاعب من القائمة لأنهم جميعا بنفس التأثير والأداء، لا اتحدث عن الاسماء دائما بل اتحدث عن اللعب الجماعي وهذا ما نحرص عليه”

Advertisements

وعن اللاعبين المصابين وإمكانية مشاركتهم قال فيتوريا :” بغض النظر عن كل اللاعبين الذين قدموا مستويات ممتاز، نحن لن مخاطر بإشراك لاعب قد يتعرض للإصابة، وبامكاننا أن نقوم بعملية التدوير بين الأسماء دون أن يؤثر ذلك على المستوى”

وأضاف ” أي لاعب سنقوم براحته نقوم بذلك بعناية ومعرفة تامة، وواثقين بأن من سيحل مكانه علي قدر كبير من الثقة وفي مستوى متقارب”

وتطرق للحديث عن المباراتين السابقتين للفريق في دوري أبطال آسيا وقال ” إذا أردت الحديث عن البداية المباراتين الأوليين كانت تفاصيل صغيرة هي التي عملت الفارق في المباراتين”

وأكمل في نفس السياق “النتائج في المباراتين الأولى لم تخدمنا، كنا في بداية تطور المستوى، ولا نريد التحدث عن الأحداث التحكيمية، قدمنا مستوى جيد ولا يقاس بالنتائج”

كما قام بتوجيه رسالة الجماهير النصراوية وقال ” ادعموهم بدعمكم يزيد إصرارنا ، هدفنا دائما ارضاء هذا الجمهور حتى النهاية”

وقال “نحتاج عودة الجماهير نحتاج عودتكم لانكم تزيدون اللاعبين رغبة في الفوز”

واختتم فيتوريا حديثة ” أي مباراة تكون بحضور الجماهير تظهر للجميع بشكل اجمل “.← آخر موضوع: تردد قناة trt1 التركية مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 143| إعلان ارطفرل 143.. موقع النور أونلاين أسرار وخفايا مثيرة