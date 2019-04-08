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الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة أبريل 2019 “الاستعلام عن ميعاد صرف مقطوعة الضمان لشهر...

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الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة يمكنكم الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة لشهر شعبان 1440، التابع للضمان الاجتماعي، فقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إيداعها لمبالغ المساعدات المقطوعة لشهر محرم 1440، ويمكنكم الاستعلام عن المستفيدين من الدفعة الجديدة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية السعودية استعلام  والمنوط به برنامج الضمان الاجتماعي 1440، فقد كثر البحث خلال الفترة الماضية عن صرف دفعة الضمان الاجتماعي، فقد بلغت عدد مرات الاستعلام خلال ٣٠ يوما السابقة: 645,561 وذلك حسب الموقع الرسمي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لذلك فقد حرصنا من خلال هذا التقرير التعرف على جميع  تفاصيل صرف المساعدات المقطوعة 1440، كما نقدم لكم التفاصيل الكاملة حول إجمالي المبالغ المالية للدفعة الجديدة حسب تصريحات وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة لشهر شعبان 1440

صرح السيد الدكتور إبراهيم محمد الشافي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: تم إيداع المبالغ المالية ضمن الدفعة الجديدة من المساعدات المقطوعة 1440 في حسابات المستفيدين للدعم النقدي، الخاص بالضمان الاجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين في الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي قد تخطى عددهم 11 ألف مستفيد ضمن برنامج الضمان الاجتماعي الخاص بالمساعدات المقطوعة هذا الشهر، وقد أضاف الدكتور محمد الشافي  أيضا: أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها عن شهر المحرم قد بلغت 150 مليون ريال سعودي.

الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة

مستحقي الدفعة الجديدة من برنامج المساعدات المقطوعة 1440    

موقع وزارة العمل والتنمية السعودية استعلام المساعدة المقطوعة

شروط التسجيل للحصول على المساعدة المقطوعة

  1. أن لا يقل عمر المتقدم عن 35.
  2. أن لا يملك المتقدم سجلات تجارية.
  3. تصرف المساعدات للأسرة بشرط أن تكون شديدة الاحتياج ومحدودة الدخل.

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الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة أبريل 2019

ميعاد صرف المساعدات المقطوعة وشروط وضوابط المساعدات المقطوعة

يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي وذلك حسب العديد من الشروط والضوابط وأهمها:

  • أن يكون الطالب للمساعدات المقطوعة عاطل عن العمل
  • الموظف الأعزب محدود الدخل، والذي يقل راتبه عن 3000 ريال
  • الموظف المتزوج والذي يقل راتبه عن 8680 ريال.
عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري
1 10.400 2000
2 11.800 2.405
3 13.200 2810
4 14.600 3215
5 16.000 3620
6 17.400 4025
7 18.800 4430
8 20.200 4835
9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

10 22.000 5.645
11 24.400 6.050
12 25.800 6455
13 27.200 6860
14 28.600 7265
15 30.000 7670

اللوائح المنظمة لصرف المساعدة المقطوعة

توجد عدة لوائح منظمة لعملية صرف  برنامج المساعدات المقطوعة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي كالآتي:

  1. يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية.
  2. لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.
  3.  يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً.
  4. إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.
  5. يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة.

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