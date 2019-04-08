شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة لـ الخليج 365 : المطالبة بالتنمية لا تخلُّ باللُحمة الوطنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

عدّ أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، التلاحم في منطقة الباحة مضرب مثل ونموذجا يحتذى به. وأكد في تصريح لـ«الخليج 365» أن مطالبة مواطن بالتنمية أو التظلم من مشكلة لا يعني أنه يخل باللحمة الوطنية، قائلاً «المواطنون في الباحة مشهود لهم بانتمائهم لوطنهم وولائهم لولاة أمرهم».

ولفت الأمير حسام إلى أنه منذ وُلي الحكم الإداري لمنطقة الباحة لم تعرض عليه أي معاملة لمواطن خارج على وطنه وولاة أمره، مؤكداً أن هذه من مفاخر الباحة وأهلها التي عليهم الاعتداد بها.

فيما تطلع الأمير حسام خلال تدشين ملتقى تلاحم للحوار الوطني لافتتاح مركز للحوار في المنطقة، كاشفا عن رعايته للورشة الختامية للتنمية التي ستكون مخرجاتها وتوصياتها أحد مدخلات استراتيجية الباحة.