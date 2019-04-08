شكرا لقرائتكم خبر عن «الإدارة» يزف 190 خريجاً.. و534 شركة تتنافس على استقطابهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)

يفتتح محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد اليوم (الإثنين) بمقر فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة، فعاليات حفل الخريج والوظيفة الثالث والعشرين، دافعا بـ190 خريجا من برامج المعهد إلى سوق العمل من الذين حصلوا على شهادة الدبلوم في 12 برنامجا إعداديا ذات علاقة مباشرة باحتياج القطاع الحكومي والخاص، كالمراجعة الداخلية وإدارة الموارد البشرية والأعمال البنكية وبرمجة الحاسب الآلي والسكرتير التنفيذي والأمن السيبراني وإدارة مكاتب القيادات الإدارية والمحاسبة.

من جانبه، أعرب مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة علي بن يحيى الغامدي عن اعتزازه هو وجميع منسوبي فرع المعهد بهذه الرعاية الكريمة للحفل من لدن الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وأكد الغامدي أن ما يلقاه قطاع التدريب في المملكة العربية السعودية عموما ومعهد الإدارة العامة خصوصا يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بإعداد الكوادر السعودية وتجهيزها للنهوض بالتنمية ودفع عجلة التقدم في هذا الوطن المبارك.

وأشار إلى أن حفل الخريج والوظيفة هذا العام يأتي مواكبا لتوجه الحكومة الرشيدة الساعي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في سعودة الوظائف وتوطين سوق العمل، حيث سيعقد لقاء مفتوح بعنوان (تخطيط المسار الوظيفي في سوق العمل السعودي.. المتطلبات والتحديات) يشارك فيه نخبة من رجال الأعمال وذوي الاختصاص، بهدف تسليط الضوء على أهم الأمور المتعلقة بسوق العمل وأهم المتطلبات والتحديات والتعريف بأبرز التجارب في مجال تخطيط المسار الوظيفي، كما سيشتمل الحفل على معرض للتوظيف يشارك فيه العديد من الشركات والمؤسسات بأجنحة تستقبل الخريجين والزائرين، وتعرف بما لديها من عروض ومزايا وظيفية. وأضاف مدير عام فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة أن هذه المناسبة تشهد سنويا تفاعلا ملحوظا من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص، متمثلة في تمويل ورعاية الحفل، والمشاركة في معرض التوظيف واللقاء المفتوح المصاحب للحفل، وتقديم العروض الوظيفية لخريجي المعهد، حيث بلغ عدد العروض الوظيفية المقدمة للخريجين هذا العام، أكثر من 534 عرضا وظيفيا من عدد من شركات ومؤسسات القطاع الأهلي.