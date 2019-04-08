شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة بالنيابة يطلع على جهود «هيئة الإغاثة» في 95 دولة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)اطلع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، على أعمال الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي، وخدماتها الإغاثية والتعليمية، والاجتماعية، والصحية، والتنموية عبر مكاتبها وممثليها في 95 دولة، إضافة لدورها في مساعدة اللاجئين ومن تصيبهم الكوارث والمجاعات في مختلف أنحاء العالم وتقديم الإغاثة للمتضررين.
جاء ذلك، خلال استقبال الأمير بدر بن سلطان أمس (الأحد) في مقر الإمارة بجدة، الأمين العام للهيئة الدكتور عبدالعزيز سرحان، يرافقه عدد من منسوبي الهيئة.
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